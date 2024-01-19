В Карелию идет оттепель

О погодных изменениях в ближайшие дни сообщили специалисты республиканского Гидрометцентра.

Карельский гидрометцентр сообщает, что погоду в республике в ближайшие дни будет определять Скандинавский циклон.

«Осенние антициклоны скорее навевают стабильную грусть — это хотя и спокойная, но чаще облачная погода с небольшими моросящими осадками, туманами, особенно вблизи еще неостывших водоемов, хотя солнце на короткое время все же может появиться», — пишут синоптики на своем сайте.

Ветер будет северных направлений, на дорогах возможна гололедица.

Температура воздуха ночью 21 января составит -2, -4, днем +1, +3. Атмосферное давление будет слабо расти. Ночью 22 января ожидается от -1 до -3, днем от +1 до +3.