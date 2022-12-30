В Карелию идет оттепель

Синоптики предупредили о приближении плюсовых температур.

В паблике карельского Гидрометцентра сообщается о погодных сюрпризах 2023 года.

«Оттепель новогодней ночи и первого январского дня, сопровождавшиеся мокрым снегом вперемежку с дождем, уже к 4 января сменилась морозцами и снегопадами, а после на смену новогодней «чехарде» пришли настоящие рождественские морозы», - отметили синоптики и сразу предупредили, что это ненадолго.

«Уже к 10 января к западным границам Карелии приблизятся фронтальные разделы североатлантического циклона, несущие снег, метели и потепление, которое к середине первой после праздников рабочей недели может дойти до слабоположительных значений», - рассказали в Гидрометцентре.

По предварительным прогнозам специалистов, похоже, что и встреча Старого Нового года пройдет совсем не по-зимнему.