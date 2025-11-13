В Карелию идет похолодание со снегом вместо дождя

Карельские синоптики рассказали о погоде на выходные и начало недели.
Пятница, по данным Карельского гидрометцентра, станет переломным моментом в смене сезонов.
— С прохождением через территорию республики холодного атмосферного фронта, начнется похолодание, будет наблюдаться обратный суточный ход температуры воздуха - от слабых положительных ночью до отрицательных днем, начиная с северных районов ветер сменит направление на северо-западный и усилится, осадки перейдут от дождя и мокрого снега в снежные заряды, погода будет крайне неустойчивой, — говорят синоптики.
В субботу (15 ноября) похолодание усилится — в ночные часы до -4, -9℃, днем составит -1, -6℃, местами возможен небольшой снег. В воскресенье (16 ноября) небольшие осадки выпадут на большей части республики в виде снега, на юго-западе — мокрого снега.
На следующей неделе сохранится зимний характер погоды. Однако противоборство между сезонами продолжится, еще вероятны колебания температуры вокруг нулевой отметки, осадки тоже будут разными - то дождь, то мокрый снег, то снег.