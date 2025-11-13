В Карелию идет похолодание со снегом вместо дождя

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

На следующей неделе сохранится зимний характер погоды. Однако противоборство между сезонами продолжится, еще вероятны колебания температуры вокруг нулевой отметки, осадки тоже будут разными - то дождь, то мокрый снег, то снег.

В субботу (15 ноября) похолодание усилится — в ночные часы до -4, -9℃, днем составит -1, -6℃, местами возможен небольшой снег. В воскресенье (16 ноября) небольшие осадки выпадут на большей части республики в виде снега, на юго-западе — мокрого снега.

— С прохождением через территорию республики холодного атмосферного фронта, начнется похолодание, будет наблюдаться обратный суточный ход температуры воздуха - от слабых положительных ночью до отрицательных днем, начиная с северных районов ветер сменит направление на северо-западный и усилится, осадки перейдут от дождя и мокрого снега в снежные заряды, погода будет крайне неустойчивой, — говорят синоптики.

