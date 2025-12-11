В Карелию идут снегопады

В четверг в Карелии ожидается сильный снег.
Ночью 11 декабря местами по Карелии ожидается сильный снег, сообщают в Карельском гидрометцентре.
— Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Петрозаводск, Беломорский, Кемский, Костомукшский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Питкярантский, Суоярвский, Сегежский и Сортавальский муниципальные округа; Калевальский, Кондопожский, Лоухский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский муниципальные районы, — сообщили метеорологи.
При этом температура воздуха будет выше ноля. Похолодание придет в Карелию в пятницу.
Ранее синоптики сообщали о температурных качелях с оттепелями и заморозками.