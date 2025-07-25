В Карелию из Тюмени прилетели 49 специалистов для помощи с лесными пожарами

Специалистов отправили поддержать пожарных в Пудожском районе.

Сегодня, 2 августа, из Тюмени в Петрозаводск прилетели еще 49 специалистов, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. По решению Главы Карелии команду специалистов отправили поддержать пожарных в Пудожском районе.

– У нас уже есть опыт борьбы с огнем в нашем регионе, поэтому мы готовы к работе в Карелии, сделаем все, что от нас потребуется, – рассказал десантник Руслан Хайдаров.

В Карелии продолжает действовать режим ЧС в лесах. В Муезерском, Лоухском, Пудожском и Костомукшском районах и округах введен запрет на посещение лесов. По всей республике запрещено разведение открытого огня.