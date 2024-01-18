«В Карелию на Поезде Деда Мороза»: компания РЖД запустит два состава из Москвы на север России

Это поезда «К северному сиянию на Поезде Деда Мороза» и «В Карелию на Поезде Деда Мороза».

ОАО «РЖД» запустит из Москвы туристические поезда «К северному сиянию на Поезде Деда Мороза» и «В Карелию на Поезде Деда Мороза», сообщил «Интерфаксу» начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров.



«Завершился третий сезон проекта „Поезд Деда Мороза“. Мы решили в РЖД пролонгировать сказку и дать возможность нашим туристам, путешественникам продолжить путешествие в поезде Деда Мороза на двух туристических маршрутах», — сообщил Петров журналистам в четверг.

По его словам, поезд № 932 «К северному сиянию на Поезде Деда Мороза» будет курсировать из Москвы с 31 января по 2 сентября. Состав будут отправлять каждую неделю по средам с Ленинградского вокзала по маршруту Москва — Петрозаводск — Мурманск — Сортавала — Москва. Поезд будет находиться в пути пять дней.

Поезд № 930 «В Карелию на поезде Деда Мороза» будет курсировать со 2 февраля по 13 сентября по маршруту Москва — Петрозаводск — Сортавала — Петрозаводск — Москва. Он будет отправляться каждую пятницу и рассчитан для путешествия на выходные.

Петров рассказал, что в стоимость путешествия входит проезд, экскурсионная программа, комплект постельного белья в поезде, дорожный набор, а также депозит, на который пассажиры могут купить блюда из меню вагона-ресторана.

Он подчеркнул, что вагоны «Поезда Деда Мороза» будут использоваться как отель на колесах, что позволит туристам сэкономить время и деньги, перемещаясь между городами ночью и осматривая достопримечательности днем.



Туристические поезда также позволят посетить не только города Карелии и Русского Севера, но и «заповедные уголки, куда сложно попасть на других видах транспорта».

«В рамках путешествия туристы увидят природу Карелии и Заполярья, знаменитый ледокол „Ленин“, встретят рассвет на берегу Онежского озера, побывают в знаменитом поселке Териберка, посетят экспозицию „Поезда Деда Мороза“ и горный парк „Рускеала“ в Карелии, а также отведают блюда арктической и карельской кухонь», — говорится в сообщении.

Билеты на эти два поезда продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении. При покупке онлайн необходимо задать маршрут «Москва Октябрьская — Москва Октябрьская Туристическая».