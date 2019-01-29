В Карелию на студенческие сборы по программированию приехали команды из 10 стран

С 29 января по 8 февраля в ПетрГУ пройдут Международные зимние студенческие сборы по спортивному программированию, сообщили в правительстве Карелии.

Дважды в год более 150 молодых программистов из разных стран приезжают в ПетрГУ, чтобы отточить свое мастерство. В этот раз в соревнованиях примут участие 54 команды из 33 вузов, 21 города, 10 стран (России, Белоруссии, Казахстана, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Южной Кореи, Японии).

Программа зимних сборов включает в себя пятичасовые соревнования, разборы задач, культурные и спортивные мероприятия. Контесты (задачи) различного типа и сложности разработаны победителями и призерами чемпионатов мира по программированию.

На зимних сборах проводится два этапа на кубок Главы Республики Карелия, победители определятся итоговым рейтингом решения наибольшего количества задач за отведенное время и на закрытии сборов получат заслуженные призы.

Финал чемпионата мира в этом году пройдет в апреле в Порту (Португалия).