В Карелию побороться за победу приехали более 500 самбистов со всей страны

Открытие соревнований прошло в торжественной обстановке во дворце спорта «Корал» в Петрозаводске.

Накануне во Дворце спорта «Корал» в Петрозаводске в торжественной обстановке открыли Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо, сообщил глава Минобразования и спорта Карелии в личном профиле.



По словам Романа Голубева, в этому году события приурочены к 85-летнему юбилею самбо, виду спорта, который в нашей стране признан национальным и приоритетным.



В Карелию побороться за победу приехали более 500 самбистов из Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, рассказал министр.



«Конечно, болею за команду нашей республики!», — написал Роман Голубев.