В Карелию поступила детская вакцина против гриппа

В нашу республику поступило 28 тысяч доз вакцины против вирусов гриппа для иммунизации детей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В Карелию поступила четырехвалентная инактивированная вакцина против вирусов гриппа для иммунизации детей «Ультрикс Квадри» - 28000 доз.

Вакцина распределена медицинским учреждениям согласно плану ежегодной вакцинации. В районы вакцина доставляется уполномоченной фармацевтической организацией по графику выездов.

Ранее республика получила «взрослую» противогриппозную вакцину.

Привиться против вирусов гриппа необходимо до сезонного подъема заболеваемости. Не откладывайте поход в поликлинику. Вакцинация – самый эффективный способ профилактики гриппа и его осложнений.