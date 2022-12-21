В Карелию поступили 15 новых мусоровозов

15 мусоровозов поступили на вооружение «Карельского экологического оператора».

Дополнительная техника – 15 мусоровозов – поступает на вооружение «Карельского экологического оператора», сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.



«Оснащение проводим в рамках договоренностей между правительством республики и компанией «ЭкоЛайн», частью которой стал «Карельский экологический оператор». Наш новый партнер - одна из ведущих компаний Москвы и Московской области в сфере обращения с отходами. Свой опыт работы она будет внедрять на территории республики», - отметил Парфенчиков.



По его словам, на всех мусоровозах установят систему ГЛОНАСС, а водители начнут работать с планшетами, подключенными системе мониторинга. Это усилит контроль за вывозом мусора и даст возможность оперативно принимать решения в случае внештатных ситуаций, отметил глава республики.



В следующем году в Карелии должны ввести двухпоточную систему сбора отходов. Для этого власти закупили около трех тысяч контейнеров для раздельного сбора. Собранный мусор будут отправлять на первую в Карелии сортировочную линию, в эти дни «ЭкоЛайн» завершает её установку.



Все нововведения – это часть большого проекта по внедрению в республике современной системы обращения с отходами, заявил Парфенчиков.