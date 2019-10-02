В Карелию поступили новые автобусы для пригородных маршрутов

Восемь новых автобусов марки "ПАЗ" прибыли на автовокзал Петрозаводска, сообщили в пресс-службе Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

По данным ведомства, они выйдут на линию в ближайшие две – три недели.

"Транспортные средства приобретены за счет средств республиканского бюджета и будут работать на пригородных маршрутах Петрозаводского автовокзала. Это первая партия новых автобусов: к концу года мы планируем серьезно обновить автопарк ГУП РК "Карелавтотранс", в том числе за счет приобретения автобусов среднего и большого класса для работы на междугородних маршрутах", - отметил министр транспорта республики Алексей Кайдалов.

В каждом автобусе 19 мест для сидения, поручни для проезда стоя и большая задняя площадка.

Новые автобусы будут оборудованы терминалами спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS и пройдут регистрацию в ГИБДД. Специалисты выполнят регистрацию тахографов, оформят страховки. После этого машины выйдут на маршруты.