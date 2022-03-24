В Карелию приехал известный детский хирург, разделивший сиамских близнецов Зиту и Гиту

Главный детский хирург Департамента здравоохранения Москвы и ЦФО России Алексей Разумовский приехал в Карелию по приглашению главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Сегодня, 25 марта, в Карелию с рабочим визитом приехал заведующий отделением детской торакальной хирургии «Детской городской клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой детской хирургии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, член-кор. РАН Алексей Разумовский. Этот уникальный детский хирург, который в 2003 году разделил сиамских близнецов Зиту и Гиту, прибыл в Петрозаводск по приглашению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, являющегося также детским хирургом. Встреча состоится в региональном Минздраве.

Напомним, накануне в Детской республиканской больнице открыли новые интегрированные операционные. Оборудование, которое установлено в операционных, для детской хирургии Карелии уникальное: цифровая эндовидеохирургическая техника передаёт непрерывное изображение высокой чёткости, с возможностью увеличения изображения в десятки раз. Это позволяет хирургу во время операции отслеживать на экране функционирование внутренних органов в реальном времени, проводить не только оперативное вмешательство малоинвазивными методами, но и оценивать глубину нахождения тканей без 3D очков, что сказывается на сокращении времени самой операции и послеоперационного периода, снижает риск возникновения осложнений.