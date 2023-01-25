В Карелию приехали более 700 беженцев

Представители Следкома республики встретились с людьми, вынужденно покинувшими территории, находящиеся в зоне СВО.

Руководители следственных отделов СК России по Карелии провели встречи с беженцами. На сегодняшний день в республику прибыло более 700 человек, сообщили в ведомстве.

«Основная цель таких встреч помочь людям адаптироваться в сложившейся ситуации, оказать не только правовую поддержку, но и максимальное содействие в решении любых вопросов», - отметили в Следкоме.

Так, руководитель Медвежьегорского межрайонного следственного отдела Анатолий Анисимов встретился с женщиной 1941 года рождения, которая в январе 2023 года приехала из Мариуполя и сейчас находится в пункте временного размещения в Медвежьегорске. На мероприятии обсудили вопросы ее проживания, питания, обеспечения предметами первой необходимости и лекарствами. Помогли женщине решить проблему с получением социальных выплат.

Руководитель Олонецкого межрайонного следственного отдела Илья Балашов на личном приеме с 34 – летним мужчиной, прибывшим из Донецкой Народной Республики, обсудили вопросы, связанные с оформлением документов и оказанием медицинских услуг, поскольку у молодого человека имеется ранение.

Следком Карелия напомнил, что работает в Карелии круглосуточная телефонная линия «Для беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины»: (8142) 594-691.