В Карелию приехали четыре новых вездехода для тушения лесных пожаров

В этом году в рамках нацпроекта Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов закупил четыре новых вездехода, сообщили в Минприроды Карелии.

В Карелии продолжается обновление парка лесопожарной техники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В этом году на приобретение лесопожарной техники и оборудования из федерального бюджета выделено более 47 млн руб.

В пятницу, 3 июня, на площадку Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов привезли 4 лесопожарных вездехода. Благодаря им десантники-пожарные смогут подъехать к труднодоступным местам возгораний. В ближайшее время вездеходы распределят по районам республики.

«Пожароопасный сезон прошлого года показал, что нам необходима дополнительная закупка тяжелой техники для доставки десантников к местам возгораний и создания минерализованных полос. Это поможет своевременно ликвидировать очаги возгорания, не допуская их до категории крупных», ₋ отметил вице-премьер правительства Карелии — министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович.

Обновление парка техники продолжится: до 6 июня Центр заключит госконтракт на поставку 2 седельных тягачей, которые будут доставлять тяжелую технику к местам лесных пожаров.

Сейчас в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов около 200 единиц лесопожарной техники.

В прошлом году в Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов поступили 9 единиц лесопожарной техники и 635 единиц лесопожарного оборудования. На эти цели из федерального бюджета было выделено 64 млн рублей.