В Карелию приехали специалисты из Тюменской области для борьбы с лесными пожарами

На подмогу карельским пожарным приехали специалисты авиалесоохраны.

В Карелию приехали 28 пожарных-десантников федеральной авиалесоохраны из республики Марий Эл. Сегодня, 1 августа, они будут работать в Пудожском районе, где на сегодняшний день зафиксировано 9 пожаров. Очаги расположены в труднодоступных местах, что усложняет работы, несмотря на то что по размерам они небольшие.



— По-прежнему самая сложная обстановка складывается в Муезерском районе, где действует крупный пожар на площади 490 га, и в Лоухском районе. Здесь введен запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением автомобильных дорог общего пользования, — рассказали в пресс-службе правительства.



Решение запросить помощь было принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



— Неблагоприятный прогноз сохраняется: сухие грозы и отсутствие обильных осадков могут усугубить ситуацию, — дополнили в ведомстве.



В Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 600 тысяч рублей.