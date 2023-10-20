В Карелию пришли новые машины «Скорой помощи»

Глава Минздрава республики рассказал, сколько новых автомобилей поступит в Карелию.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о новых автомобилях, прибывших в республику по линии Мнпромторга России.
«Три автомобиля скорой медицинской помощи марки „Газель-НЕКСТ“, по линии Минпромторга России, поступили для нужд наших медорганизаций. Ранее уже поступили пять автомобилей марки „ГАЗ-Соболь“», — написал глава министерства на своей странице в соцсети.
Всего, по словам Михаила Охлопкова, в Карелию поступит 16 машин, 11 из которых — марки «ГАЗ» и 5 — «УАЗ».
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