В Карелию пришли первые 20-градусные морозы

В Беломорском районе столбик термометра опустился ниже отметки в 20 градусов.
Как пишут в паблике «Погода в Петрозаводске и Карелии», первый официальный «двадцатник» в республике отметила Колежма. В ночь с 24 на 25 ноября температура воздуха в беломорском селе составила -20.1 градуса.
Ранее синоптики Карелии рассказали, чего нет смысла ждать от погоды до конца ноября.
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