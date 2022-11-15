В Карелию пришли первые 20-градусные морозы

В Беломорском районе столбик термометра опустился ниже отметки в 20 градусов.

Как пишут в паблике «Погода в Петрозаводске и Карелии», первый официальный «двадцатник» в республике отметила Колежма. В ночь с 24 на 25 ноября температура воздуха в беломорском селе составила -20.1 градуса.

Ранее синоптики Карелии рассказали, чего нет смысла ждать от погоды до конца ноября.