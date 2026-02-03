В Карелию привезли бесплатные лекарства для пациентов с сахарным диабетом

Пациентам обещают, что поставки завершатся к середине февраля. Тогда аптеки получат все необходимые лекарства.

Министерство здравоохранения Республики Карелия проинформировало о стабильной ситуации с обеспечением пациентов с сахарным диабетом льготными лекарственными препаратами. Почти все инсулины, закупленные в рамках государственных программ, уже поставлены в республику и доступны для получения в аптечных учреждениях.

Как уточнили в ведомстве, исключение составили только два наименования инсулина. Первичные торги по ним не состоялись из-за отсутствия заявок от поставщиков, что потребовало проведения повторных процедур закупки. В настоящее время контракты на эти препараты уже заключены, и их поставка ожидается до середины февраля 2026 года.

Также министерство сообщило о ходе обеспечения пациентов тест-полосками для контроля уровня глюкозы в крови. Одна из необходимых позиций уже поступила в регион и распределяется по аптечным пунктам. Поставка второй разновидности тест-полосок находится в завершающей стадии — контракт заключён, и препарат ожидается в ближайшее время.



