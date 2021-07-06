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В Карелию привезли вакцину

Новости. Общество
10:30, 07 Июля 2021
фото: © sputnikvaccine.com

Сегодня ночью в Карелию пришла партия в 9300 доз вакцины «Спутник V», сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, вся вакцина распределяется по медорганизациям, преимущественно по районам.

«В минувший вторник, 6 июля, поступило 6450 доз, все дозы были распределены по медорганизациям Петрозаводска», — сказал глава Минздрава Карелии.

Охлопков напомнил, что вакцинироваться можно без записи: в торговых центрах Петрозаводска — в «Лотос-Плазе» и «Тетрисе», а также в Медицинском колледже.

Наша республика занимает 10 место по вакцинации населения по сумме баллов рейтинга среди регионов.

На сегодняшний день в Республике Карелия вакцинировано первым компонентом 114068 жителей (93,7% от количества поступившей вакцины), вторым компонентом — 84552 человека (69,5% от количества поступившей вакцины). Лиц старше 60 лет привито 51688 человек (45,3% от всех привитых). Всего в Карелию поступило 121724 дозы вакцины.

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