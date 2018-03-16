В Карелию сегодня приедет министр транспорта России Максим Соколов

В Карелии с рабочей поездкой 16 марта побывает министр транспорта России Максим Соколов.

Как сообщается на официальном сайте правительства, в Петрозаводске глава Минтранса познакомится с проектом реконструкции железнодорожного вокзала, посетит Онежский судостроительно-судоремонтный завод и осмотрит объект, который вошел в ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", – "Реконструкция улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса".

Также Максим Соколов проведет совещание по вопросу развития транспортной инфраструктуры Карелии.