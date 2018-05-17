В Карелию стали больше ездить граждане Таджикистана и Узбекистана

Количество въездов иностранцев через границу Карелии и Финляндии снизилось, при этом наблюдается приток мигрантов из Таджикистана и Узбекистана.

Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления по вопросам миграции Татьяна Жураховская.

"Количество въездов иностранных граждан через российско-финляндскую границу немножко меняется в зависимости от сезона. По сравнению с апрелем 2017 года оно уменьшилось на 9%", - отметила Жураховская.

По ее словам, к апрелю в Карелии на миграционный учет поставлено более 14 тысяч иностранных граждан. Основные миграционные потоки формируют граждане Финляндии. Они составляют более трети въезжающих мигрантов.

"Едут к нам граждане государств СНГ: Украина, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь. Количество приезжающих из Таджикистана и Узбекистана увеличивается, количество приезжающих из Беларуси, Украины – оно немножко уменьшается", - сказала Татьяна Жураховская.

По данным управления, в настоящее время в республику прибыло на работу 14% мигрантов, туристов – 12%, на учебу – 4%