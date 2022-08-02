В Карелию вновь идет жара — температура достигнет +30℃

Специалисты Гидрометцентра республики поделились прогнозом на ближайшие дни.

По словам синоптиков, август в этом году порадует жителей Карелии теплой погодой, особенно в первой половине месяца.

В ближайшие дни республику ждет жара. С четверга по субботу, 6 августа, температура в Карелии превысит средние показатели на 2-4 градуса. Днем температура будет доходить до +28℃, а местами и до +30℃. Кратковременные дожди ожидаются лишь на севере республики.

К вечеру субботы в республику придет холодный атмосферный фронт, в большинстве районов пройдут дожди, местами грозы. Жара спадет и температура придет в норму.

В начале следующей недели, с 8 августа, ожидается комфортная погода — осадки маловероятны, а дневная температура будет колебаться от +19 до +25℃.