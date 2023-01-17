В Карелию завезли опасную кукурузу

Поставщик из Тамбовской области не прописал в документах на партию кукурузы данные о ГМО, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В январе Россельхознадзор Карелии проверил партию кормовой кукурузы, которую поставило в республику предприятие из Тамбовской области.



В сопроводительных документах отсутствовали данные о генетически модифицированных организмах (ГМО).



Это является нарушением законодательства, поэтому поставщику выдали предостережения.