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Новости. Общество
13:44, 04 Марта 2018

В карельский поселок уже год не ходит автобус, а сотовой связи и интернета здесь не было никогда

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Жители поселка Приречный в Пудожском районе, где чиновники в рамках оптимизации закрыли все что можно, рассказали, как выживают без транспортного сообщения с городом, без интернета и сотовой связи.

"Столица на Онего" вместе с лидером карельского отделения КПРФ с Евгением Ульяновым и руководителем районного отделения КПРФ Леонидом Поповым проехали с десяток населенных пунктов Пудожского района и увидели, как местные жители выживают в условиях сегодняшней действительности.

В Приречном живет всего 90 человек, и эти люди реально борются за свое существование. В том числе, с чиновниками, которые в рамках пресловутой оптимизации закрыли в поселке уже все, что могли закрыть. Последней оставалась начальная школа с группой детского садика. Но тут на пути у начальства встали учителя и воспитатель, которые сказали: "Не позволим!"

"Нам позвонили - всё, завтра начальную школу и садик отключают от котельной. Будет филиал в Кривцах, детей туда повезут. Тогда мы грудью встали и ответили, что подчиняться не будем, и закрытия не допустим. Собрались мы с мужиками, сами сложили три печки. И вот до сих пор живы – работаем. Правда, без телефона, его все-таки отключили за неуплату".

Сейчас в начальную школу и садик поселка Приречный ходят 9 человек – 6 школьников и 3 дошкольника. В четыре утра каждый день в маленький деревянный домик, где учатся дети, приходит сторож, который начинает топить печки. А еще он по собственной инициативе раскрашивает старенькое здание и украшает его цветами.

Раньше в Приречный раз в неделю ходила "Газель", и жители не чувствовали себя совсем уж отрезанными от всего мира. Но вот уже год как единственный автобус ходить перестал, а сотовой связи и интернета здесь не было никогда.

"Я несколько раз просил районные власти повлиять на эту ситуацию, - рассказывает Леонид Иванович Попов, главный коммунист Пудожского района. - Сотовой связи нет в Приречном, в Кривцах – очень плохая, в Устьреке люди вообще через северо-западный роуминг звонят – у них телефоны к вышкам в Архангельской области подключаются. Говорю нашим чиновникам районным - повлияйте как-то на операторов, пусть построят хотя бы одну станцию. Отвечают: мы не можем приказывать частной компании, а ей – не выгодно".

Еще одна большая проблема в Приречном – ветхий фонд. Как и в других поселках, жители здесь платят за соцнаем жилья и капремонт, но услуг не получают. Дома все равно ремонтируют за свой счет, а многие никак не могут добиться признания их жилья аварийным.

Читайте в репортаже из Пудожского района о жизни, настоящей, не телевизионной, больше похожей на выживание.

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