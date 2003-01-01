В Карельской деревне горел дом бизнесмена Евгения Михеева

Зданием, которое горело ночью 15 ноября в Прионежском районе, оказался дом владельца ЦСК Евгения Михеева.

Ранее мы рассказывали, что серьезный пожар произошел в элитном поселке Карельская деревня, который находится на берегу озера Кончезеро в Прионежском районе. Горел трехэтажный жилой дом № 10 в данном поселке. В результате пожара огнём повреждены помещения третьего этажа на площади 15 квадратных метров и кровля по всей площади.

Как выяснили коллеги из издания «Фактор Новости», горел дом бизнесмена Евгения Михеева. Сам предприниматель утверждает, что это был поджог, причем, по его словам, принадлежащий ему дом пытались поджечь четыре раза в течение этого года. То есть это уже пятый поджог.

Когда-то этот поселок строила небезызвестная компания «СТК». Жилой массив позиционировался как загородное жилье премиум-класса, которого на тот момент в Карелии практически не было. В поселке купили жилье многие представители элиты республики.

Добавим, что 11 лет назад Евгений Михеев конфликтовал с руководителем компании «СТК», застройщиком деревни Олегом Зобиным, в итоге они подрались около шлагбаума как раз в Карельской деревне. Виновным признали Зобина. А в 2023 году Михеева уже самого судили за избиение сторожа турбазы. В итоге владелец ЦСК заплатил сторожу деньги и дело закрыли за примирением сторон.

Евгений Михеев известен не только такого рода историями, но и своей эпатажностью, в том числе рекламной политикой своей компании. Его провокационные рекламные баннеры с намеками на нецензурную лекцию и пошлость даже изучают в некоторых московских вузах в курсе «Реклама и маркетинг».

