В карельской деревне Койриноя вывезли отходы форели

Однако проверки продолжатся.
Свалка форелевых отходов в деревне Койриноя Питкярантского района ликвидирована. Рыбу вывезли на утилизацию, территорию и силосную яму продезинфицировали. Об этом сообщил руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Карелии Ройне Изюмов со ссылкой на депутата Сортавальского округа Антона Юганова.
Ранее Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора установило, что в хозяйстве было складировано 12,6 тонн садковой форели с нарушением правил утилизации биологических отходов. В отношении предпринимателя составлен протокол и выдано предписание об устранении нарушений.
Изюмов подчеркнул, что устранение последствий не освобождает от ответственности: хозяйства, которые систематически нарушают закон, не могут продолжать работу.