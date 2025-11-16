В Карельской деревне минувшей ночью горел элитный дом

За минувшие сутки в Карелии произошло два серьезных пожара в частных домах.

Серьезный пожар произошел в элитном поселке Карельская деревня, который находится на берегу озера Кончезеро в Прионежском районе. Как рассказали в МЧС Карелии в 04:04 минувшей ночью поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме № 10 в данном поселке.

Для ликвидации привлекались 5 единиц техники и 20 человек, из них от МЧС Республики Карелия: 4 единицы техники и 15 человек. В результате пожара огнём повреждены помещения третьего этажа на площади 15 квадратных метров и кровля по всей площади.

Добавим, что когда-то этот поселок строила небезызвестная компания СТК. Жилой массив позиционировался как загородное жилье премиум-класса, которого на тот момент в Карелии практически не было. В поселке купили жилье многие представители элиты республики.

Еще один пожар произошел в Костомукше вечером 15 ноября. В 18:45 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Костомукша, шоссе Горняков, дом № 122. В результате огнём строение значительно повреждено, то есть фактически сгорело.

Накануне мы рассказывали, что в Петрозаводске в музее «Полярный Одиссей» сгорел «Ботный дом». Основное здание музея не пострадало.