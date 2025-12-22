В карельской глубинке сервис «наличные на кассе» начал заменять банкоматы

В Республике Карелия значительно расширилась география сервиса «наличные на кассе». На селе этот сервис заменяет банкоматы.

По данным на 1 октября 2025 года, которые публикует Банк России, количество торгово-сервисных предприятий, предоставляющих эту услугу, выросло за год на 21% и достигло 221. Примечательно, что почти четверть из них расположены в сельской местности, где банкоматы часто отсутствуют или работают нерегулярно.

Сервис, позволяющий снимать наличные при оплате картой товаров или услуг, сегодня охватывает все районы и округа Карелии. Он особенно востребован в небольших поселках и деревнях, где становится реальной альтернативой банкоматам. Покупатели могут получить до 5 тысяч рублей за одну транзакцию и до 30 тысяч рублей в месяц — без комиссии и без необходимости искать работающий банкомат.

Больше всего таких точек — в Прионежском, Олонецком и Питкярантском районах, а также в Петрозаводске и Костомукше. Услугу предоставляют супермаркеты, небольшие магазины и автозаправочные станции.

Расширению сервиса будет способствовать и новое региональное законодательство: с 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели, ведущие розничную торговлю в сельской местности и применяющие патентную систему налогообложения, смогут официально подключиться к программе «наличные на кассе». Это даст им возможность не только привлечь больше клиентов, но и сократить расходы на инкассацию и обслуживание банкоматов.

В Банке России подготовили пошаговую инструкцию для предпринимателей, которые хотят подключиться к сервису. Таким образом, в условиях сокращения сети банкоматов, особенно в сельской местности, «наличные на кассе» становятся не просто удобной, но и социально значимой альтернативой, обеспечивая финансовую доступность для тысяч жителей Карелии.

