Один ребенок госпитализирован, остальные находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медиков.
Автомобиль разбился всмятку после ДТП в Прионежском районе
Преподаватель из Петрозаводска вошла в число лучших педагогов страны
Стали известны подробности ДТП на трассе «Кола» в Карелии
Аллея плакучих рябин украсила район Петрозаводска
Карельская делегация вновь участвует в Форуме классных руководителей
В Петрозаводске открывается сельскохозяйственная ярмарка
РЖД открыли продажу билетов на поезда на 31 декабря
В Новой Вилге почти 30 детей заразились кишечной инфекцией
Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Рыбин
В Петрозаводске водитель получила травмы в ДТП на нерегулируемом перекрестке
Мошенники похитили у петрозаводчанки более 1,6 миллиона рублей
Шандалович в Совете Федерации примет участие в слушаниях по проекту федерального бюджета
Почти половина предприятий Карелии работают в 2025 году с убытком
В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях
С Минимущества Карелии взыщут ущерб за разлив нефтепродуктов
В российских школах хотят перенести начало уроков на 9 утра
Общественники убрали мусор возле водопада Тухка-падун на севере Карелии
Сотрудники гостиницы «Северная» опасаются, что многомилионный штраф Леонида Белуги скажется на его бизнесе
В Рособрнадзоре назвали даты проведения ВПР в 2026 учебном году
Пять карельских гимнасток и один лыжник удостоены звания «Мастера спорта России»
Фестиваль ряпушки пройдет в Карелии
НАТО создает новую бригаду рядом с Карелией
На фасаде Дома молодёжи в Петрозаводске появится мурал
Жителей Венгрии знакомят с деревянным зодчеством Карелии
В «Автоспецтрансе» опровергли информацию о приеме старых покрышек
Супруги потерялись во время сбора ягод в Карелии
В Национальном парке «Воттоваара» установили информационные стенды
Победительница на выборах главы в поселке Амбарный отказалась занимать свое кресло
На горе Кухавуори в Карелии обустроят смотровые площадки
Петрозаводчан приглашают принять участие в фестивале скандинавской ходьбы и мультиспортивной эстафете
Убийство по найму 20-летней давности раскрыли в Карелии
В Петербурге третий день ловят улетевшую из зоопарка птицу-носорога
Книжный фонд поселковой библиотеки пополнили на 60%
В Центре спасения медвежат показали, как выросла тройня из Карелии за семь месяцев
В Сулажгоре благоустроят Жуковский сквер
Жители Заонежья заметили в Онежском озере два «небоскреба»
Слабый ветер и похолодание до +1°С: чем удивит погода в Карелии 3 октября
Эксперты определили самого технологичного оператора
Прекращен розыск подозреваемой в грабеже девушки
Новые площадки и контейнеры установят в Приладожье после жалоб жителей
Иномарка улетела в кювет на трассе в Прионежье — есть пострадавшие
Вице-премьер правительства Карелии рассказал, чем завершился суд по претензиям к качеству воды в Сортавале
Подавшие заявления 23 работника школы в поселке Боровой пока не увольняются
В Шёлтозере начнут восстанавливать полуразрушенный храм XIX века
В петрозаводской колбасе обнаружены остатки лекарства для животных
Гидрометцентр: предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей
Мошенники обвинили петрозаводчанина в связи с преступным миром и похитили у него почти 1 млн рублей
Ученые рассказали, как глобальное потепление влияет на птиц и насекомых в Карелии
С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник
В Карелии с начала года бесплатно предоставили 3,2 тысяч земельных участков
Выставку о городе воинской славы Петрозаводске открыли на ВДНХ
Угрожавшего убить соседей массажиста из Петрозаводска отвезли в психбольницу
В Петрозаводске будут судить мужчину, который избил полицейского за просьбу отстать от подростка
В Карелии врачи пять часов оперировали пациента с крупной опухолью в почке
Четыре машины полыхают на авторазборе в Петрозаводске
«Убийственный штраф»: Леонид Белуга прокомментировал собственный приговор
С начала года благодаря помощи государства в Карелии выросло производство сельхозпродукции
В Петрозаводске ликвидировали 130 опасных деревьев
В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и уменьшат ширину парковочных мест
Завершается ремонт скандального участка на улице Хейкконена в Петрозаводске
Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал ребенок на самокате
В Карелии в октябре пройдут рейды для предотвращения ДТП с пешеходами
В России начали тестировать выплаты в цифровых рублях
Более 100 тысяч жителей Карелии вакцинировались от гриппа
В Костомукше пройдут похороны погибшего солдата
Супруги из Олонецкого района отметили золотую свадьбу
Банк России ввел новые правила оформления кредитных каникул
В Карелии запустили чат-бота МФЦ в мессенджере MAX
В Петрозаводске бдительный предприниматель спас пенсионерку от мошенников
Автомобиль сбил подростка на самокате в Петрозаводске
Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии частных АЗС
