В карельском городе из-за аварии на котельной в некоторых домах отключено отопление

На котельной «Экотоп» в Суоярви произошла аварийная ситуация, в результате которой снизились параметры подачи тепла в системе теплоснабжения города.
Для обеспечения тепловой подачи оперативно запущен резервный котёл мощностью 6 МВт, сообщает администрация Суоярвского муниципального округа. В настоящее время наблюдается снижение параметров в системе теплоснабжения.
Местная жительница в комментариях сообщает, что у них в доме не работает отопление:
— А у нас в 17 доме, 3 секция, вообще батареи ледяные. Это как называется? Когда закончится этот беспредел? Это хорошо, что сегодня ноль на улице, а что будет, когда морозы придут?
На объекте ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее в Суоярви полностью отключили водоснабжение.