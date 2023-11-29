В карельском госпитале для ветеранов войн теперь есть современный душ и тактильная плитка

Душевую комнату в учреждении капитально отремонтировали, рассказал глава регионального Минздрава.

В Минздрав Карелии поступали обращения от жителей республики, которые проходили лечение в госпитале для ветеранов войн. Об этом Михаил Охлопков рассказал в личном профиле.

«Они просили отремонтировать душевую комнату в отделении медицинской реабилитации. Ее капитальный ремонт был острой необходимостью: помещение находилось в ужасном состоянии. Протекал пол, оборудование часто ломалось. Мыться в ней было нельзя», — пояснил министр.



По его словам, душевую комнату капитально отремонтировали.





«В результате ремонта заменили все коммуникации, сделали полы с защитой от залива, стены выложили плиткой, установили современный душ, положили на пол тактильную плитку.

Все работы проведены с учетом требований к организации доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан», — подчеркнул Михаил Охлопков.