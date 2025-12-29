В карельском храме прошла служба впервые за 100 лет

В храме в деревне Вехручей прошла церковная служба.
В воскресенье 28 декабря на подворье Новодевичьего женского монастыря прошла первая за последние 100 лет воскресная Божественная Литургия. Об этом на своей странице в ВК рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
— Знаю, что многие жители Прионежья помнят историю этого места, для них — это возвращение к своим корням и истокам. Храм, как и много лет назад, вновь оживает, наполняется верой и становится не просто духовным центром деревни, но и важной точкой на паломническом маршруте «Великий Русский Северный путь». Он охватывает более пяти тысяч километров и двенадцать регионов России, в том числе и Карелию.
После богослужения губернатор вручил игуменье Маргарите почётный знак «За вклад к развитие Республики Карелия».
В преддверии 800-летия крещения карелов в Карелии продолжают возрождать храмы, создавать просветительские центры и обновлять музейные пространства. Напомним, ранее сообщалось, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Шелтозерском вепсском сельском поселении в д. Вехручей будет создано подворье Новодевичьего ставропигиального женского монастыря при храме Рождества Христова.