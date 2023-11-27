В карельском Минздраве развеяли слухи о том, что в республике дети с диабетом не получают инсулин

В соцсетях распространилась ложная информация.

Как сообщили в паблике Минздрава Карелии, в социальных сетях активно распространяется информация, что Минздрав республики не обеспечивает детей, больных сахарным диабетом I типа, инсулином.

«Данная информация не соответствует действительности, дети обеспечены инсулином в полном объеме», — опровергли слухи в источнике.

В сообществе напомнили, что российский фармацевтический рынок пострадал от западных санкций, в связи с чем во всех регионах России наблюдается дефектура отдельных торговых наименований лекарственных препаратов. «В настоящий момент эта проблема активно решается силами Минздрава России и Минпромторга России, в стране выпускаются как воспроизведенные, так и оригинальные лекарства. Российские фармкомпании выпускают в необходимом количестве основные препараты и вакцины для профилактики и лечения различных заболеваний», — прокомментировали в паблике.

Отечественные инсулины, которые предоставляются жителям республики, — это современные препараты, прошедшие строгий контроль качества. Информация о том, что отечественные инсулины вредны или опасны, не соответствует действительности. Отметим, что все лекарственные препараты, как отечественные, так и зарубежные, проходят одинаковые этапы проверки, отметили в группе.

Уже сейчас доля отечественных препаратов для лечения диабета, приобретенных через госзакупки в России, составляет 70%. К концу 2030 года доля отечественных стратегически значимых лекарственных средств достигнет 90%.

Как подчеркнули в источнике, учитывая тренд на уход с российского фармрынка западных компаний и активную работу по импортозамещению лекарственных препаратов, можно резюмировать, что в ближайшем будущем доля отечественных лекарств для диабетиков в госзакупках достигнет 90%.