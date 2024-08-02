В карельском нацпарке нашли дерево, которому больше 500 лет

Возраст дерева — 555 лет.

Научная экспедиция Карельского научного центра РАН в национальном парке «Водлозерский» нашла одну из самых старых в Карелии сосен. Об этом рассказали сотрудники природного объекта в соцсетях.

Возраст дерева — 555 лет, а также одну из редчайших орхидей республики — Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) Sw.).



С точки зрения экологов знания об углероде лесов недостаточны. В особенности это касается запасов мертвой древесины, или древесного детрита.

Экспедиция позволит повысить точность расчетов содержания углерода лесных экосистем.



