В карельском нацпарке нашли дерево, которому больше 500 лет

Возраст дерева — 555 лет.
Научная экспедиция Карельского научного центра РАН в национальном парке «Водлозерский» нашла одну из самых старых в Карелии сосен. Об этом рассказали сотрудники природного объекта в соцсетях.
Возраст дерева — 555 лет, а также одну из редчайших орхидей республики — Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) Sw.).
С точки зрения экологов знания об углероде лесов недостаточны. В особенности это касается запасов мертвой древесины, или древесного детрита.
Экспедиция позволит повысить точность расчетов содержания углерода лесных экосистем.
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