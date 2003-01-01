В Карельском научном центре РАН начался дополнительный набор в аспирантуру

Дополнительный прием на обучение по трем программам аспирантуры объявили в КарНЦ РАН.
Будущих аспирантов ждут на бюджетное обучение, рассказали в центре.
— Выпускников вузов приглашают пройти обучение по очной форме за счет бюджетных средств по специальностям: экология, петрология, вулканология и региональная и отраслевая экономика.
Помимо образовательного процесса, будущих аспирантов ждет непосредственное включение в текущую исследовательскую работу. Согласно законодательству, аспирантам предоставляется стипендия и отсрочка от призыва на военную службу.
Прием документов стартовал накануне, 15 сентября, и продлится до 18 сентября 2025 года. Подробнее о текущем дополнительном наборе можно узнать по телефону отдела аспирантуры КарНЦ РАН (8142)76-55-91, а также на сайте отдела аспирантуры КарНЦ РАН.