В Карельском научном центре в День географа пройдет лекторий

Профессиональный праздник географов отметят в Карельском научном центре РАН.
18 августа в 17:00 в День географа Музей экологических исследований КарНЦ РАН организует лекторий.
О Национальном Парке «Русская Арктика» и «Арктическом Плавучем Университете»» расскажет Илья Тимин — фоторепортер, государственный инспектор в области охраны окружающей среды НП «Русская Арктика».
Историей подготовки и выполнения погружения на 120 метров поделится Дмитрий Беленихин — создатель дайвинг-центра «Онего», инструктор 5 международных ассоциаций, ныряльщик с 25 летним стажем). О восхождении на Эверест расскажет Константин Сергеев — генеральный директор ООО «Карельский ресурс»., боксер, лыжник, парашютист, пилот.
Участие в мероприятии бесплатное. Число мест ограничено, необходима предварительная регистрация по ссылке.