В карельском отделении Соцфонда назвали условия получения беременными единого пособия

Получить пособие могут жительницы региона, которые встали на учет на ранних сроках беременности — не позднее 12 недель.

Оно может быть назначено, если среднедушевой доход на каждого члена семьи в месяц не превышает прожиточный минимум, который в Карелии в 2025 году составляет 20865 рублей в северных районах, 19487 рублей — в остальных районах и Петрозаводске.

При этом трудоспособные члены семьи должны иметь доход за 12 месяцев расчетного периода не менее 4 минимальных размеров оплаты труда, то есть 89 760 рублей, или объективные причины для его отсутствия.

Также важно, что выплата единого пособия осуществляется, если мама регулярно посещает врачей. Если пропустить прием, выплату пособия приостановят.

«При назначении пособия применяется комплексная оценка нуждаемости семьи: учитывается недвижимость, транспорт и банковские вклады», — уточнили в ведомстве.

В зависимости от доходов семьи пособие выдается в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения в районе проживания. В нашем регионе в 2025 году сумма пособия — от 10620,5 до 22743 рублей в месяц.

В Карелии пособие получают 747 будущим мамам. Проконсультировать по единому пособию и иным мерам соцподдержки могутв контакт-центре: 8-800-100-0001.