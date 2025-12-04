В карельском поселке Ильинский достраивают большую врачебную амбулаторию

Площадь здания новой амбулатории в Ильинском составит 410 квадратных метров.
В поселке Ильинский Олонецкого района Карелии завершается строительство новой врачебной амбулатории. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Здание медицинского учреждения уже полностью обшито, и сейчас там полным ходом идут внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. На случай аварийных отключений электроэнергии в будущем на улице установили дизельный генератор.
Новая амбулатория станет самым крупным подобным объектом, построенным в Карелии в 2025 году. Ее площадь составит 410 квадратных метров. Работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В этом году в Олонецком районе по этой же программе построен новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Коткозеро.