В карельском поселке появилась 35-метровая «достопримечательность»

В поселке Найстенъярви Суоярвского района установили новую 35-метровую дымовую трубу котельной.

Как рассказали в администрации района, замена старой дымовой трубы на новую — металлическую выполнена в рамках подготовки к отопительному сезону.

— Замена дымовой трубы важна для корректного отвода дымовых газов и продуктов сгорания топлива. Это необходимо для соблюдения требований экологической безопасности, — сообщает «КарелКоммунЭнерго».

Также в Найстенъярви в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 проложено 1,4 км сетей теплоснабжения.

Отметим, что 35 метров — это примерно высота 10-этажного дома, которых в Найстенъярви нет. А значит, новая труба, одна из самых высоких точек в поселке. Иными словами, достопримечательность.