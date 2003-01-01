В карельском поселке установили уличное освещение по просьбе жителей

Установка фонарей значительно повысит уровень безопасности передвижения в вечернее время.

На улице Речной в поселке Суоеки в Суоярвскомм округе завершены работы по монтажу уличного освещения. Работы выполнены подрядчиком ООО «ФАЗА» в рамках муниципального контракта. Решение приняли после личного обращения жителей к главе округа Роману Петрову. Как сообщил руководитель в соцсетях, установлены современные светодиодные фонари.

— Благодаря проведенным работам улица Речная теперь освещена современными светодиодными фонарями, что значительно повысило уровень безопасности передвижения жителей в вечернее время. Кроме того, установка нового освещения сделала улицу более уютной и привлекательной, — написал Петров.