В карельском поселке водитель перевернулся на иномарке и сбежал

По словам очевидцев, автомобилист после аварии повел себя странно.

В поселке Паданы в Медвежьегорском районе произошло ДТП. На улице Ленина около дома № 8 аодитель Audi вылетел с дороги и перевернулся. Очевидцы прислали в редакцию «Столицы на Онего» фото с места происшествия и рассказали подробности случившегося.

По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило в пожарную часть напрямую от местных жителей. На место выезжали спасатели из Паданской ПЧ-29. Они отключили аккумулятор автомобиля и поставили его на колеса.

Пострадавших нет – водитель покинул место происшествия. По словам очевидцев, мужчина был пьян, кричал и угрожал поджечь машину.

Обстоятельства аварии устанавливаются.