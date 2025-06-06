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В карельском поселке водитель перевернулся на иномарке и сбежал

Новости. Дорожная хроника
12:00, 27 Июня 2025
фото: © Столица на Онего

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По словам очевидцев, автомобилист после аварии повел себя странно.

В поселке Паданы в Медвежьегорском районе произошло ДТП.  На улице Ленина около дома № 8 аодитель Audi вылетел с дороги и перевернулся. Очевидцы прислали в редакцию «Столицы на Онего» фото с места происшествия и рассказали подробности случившегося. 

По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило в пожарную часть напрямую от местных жителей. На место выезжали спасатели из Паданской ПЧ-29. Они отключили аккумулятор автомобиля и поставили его на колеса.

Пострадавших нет – водитель покинул место происшествия. По словам очевидцев, мужчина был пьян, кричал и угрожал поджечь машину.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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