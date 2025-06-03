В Карельском селе Крошнозеро загорелся дом

фото: © Госкомитет Республики Карелия по ОЖ и БН

В Пряжинском районе в полдень поступило сообщение о возгорании.

11июня в Пряжинском районе произошел пожар в частном доме. В полдень поступило сообщение о возгорании на улице Советская в селе Крошнозеро. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Для устранения огня в доме пришлось подключить помощь трех пожарных частей. К моменту прибытия спастелей обрушилась кровля дома. Спустя час спасательных работ огонь локализовали и устранили. Среди жителей села пострадавших нет.

Напомним, что ранее пять спасателей из Карелии отправились на тушение пожаров в Забайкальский край.