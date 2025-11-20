В карельском селе Реболы появилась передвижная русская печь «Емеля»

Четыре проекта жителей старинного села победили в программах инициативного бюджетирования.

В старинном карельском селе Реболы Муезерского района состоялось торжественное открытие сразу нескольких проектов, реализованных в рамках программ поддержки местных инициатив (ППМИ) и деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Главными новинками, которые увидят и оценят жители, стали две значимые покупки. Первая — навесной грейдер для трактора, приобретенный в дополнение к технике, купленной по ППМИ три года назад. Этот тандем позволит эффективно ремонтировать и содержать местные дороги, что особенно актуально для отдаленного поселения.

Второй без преувеличения гастрономической достопримечательностью стала передвижная русская печь «Емеля». В ней уже начали готовить: традиционную карельскую выпечку и хлеб, наваристые супы, блюда национальной кухни и даже коптить рыбу. Печь станет центром притяжения на сельских праздниках и ярмарках, сохраняя и популяризируя кулинарные традиции карел.

Помимо этого, в Реболах продолжается работа над проектом «По дорогам войны шли мои земляки» по увековечиванию памяти участников войны, а также планируется пробурить водонасосную скважину для нужд фельдшерско-акушерского пункта и пополнения пожарных запасов воды.

Ранее мы рассказывали, что для социального центра в Хийтоле уже залили фундамент