В карельском селе Святозеро два дня подряд горели бани

В воскресенье и понедельник в небольшом населенном пункте зафиксировали огненные ЧП.
В селе Святозеро в Пряжинском районе Карелии произошло два схожих пожара. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности.
В воскресенье, 16 ноября, вечером загорелась частная баня. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:06.
На место выехали пожарные из поселка Пряжа. Они потушили огонь в 18:42. В результате происшествия никто не пострадал.
На следующий день, 17 ноября, поздним вечером в том же селе снова загорелась баня. Информация о происшествии поступила пожарным в 23:18. Трое пожарных из Пряжи локализовали возгорание в 23:54, полная ликвидация — 00:23.
В результате пожара баня повреждена полностью по всей площади. Как и в первом случае, люди не пострадали. Причины обоих возгораний сейчас выясняются.
Ранее две бани горели ночью в поселке Сяпся в Карелии.