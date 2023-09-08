В карельском управлении Почты России сменился директор

Директором Карельского управления Почты России стал Вадим Костюковский, ранее он работал в Вологодском филиале.

Как сообщили в пресс-службе Почты России по Северо-Западу, Вадим Эдуардович Костюковский назначен директором Управления федеральной почтовой связи Республики Карелия. Ранее он занимал должность регионального управляющего.

Приоритетными задачами нового руководителя УФПС Карелии будут модернизация почтовых отделений региона, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, повышение качества обслуживания клиентов.

Вадим Костюковский окончил Череповецкий военный университет связи по специальности инженер по радиоэлектронным системам, переводчик с иностранного языка. До Карельского управления он работал заместителем директора по коммерции в Вологодском управлении Почты России, еще раньше — в банковском секторе.