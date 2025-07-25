В карельском ЗАГСе рассказали о самых востребованных у молодоженов датах

Какие даты пользуются спросом у молодоженов рассказали в Управлении ЗАГС РК.

У молодоженов в Карелии пользуются популярностью зеркальные даты, сообщили в Управлении ЗАГС РК.

— В этом году была зеркальная дата 25.02.2025 (16 регистраций), также пользуются популярностью все даты, когда совпадает число и месяц, например, 02.02.2025, 03.03.2025, 04.04.2025, 08.08.2025 и т. д. Или число и год, например 25.08.2025, 25.09.2025. В такие дни конечно больше регистраций, чем в обычный день. Последняя зеркальная дата у нас была 25.07.2025, в этот день зарегистрировали свой брак 60 карельских пар, — рассказала начальник отдела правовой и кадровой работы Управления ЗАГС Республики Карелия Татьяна Стафеева.

По словам специалиста, также традиционно пользуются большой популярностью такие даты, как 14 февраля и 8 июля. В День семьи, любви и верности в республике зарегистрировали свой брак 22 пары.

О статистике браков и разводов в Карелии, о моде на космические имена и о том, как оформить рождение ребенка, не выходя из дома — читайте в большом интервью руководителей Управления ЗАГС РК на «Республике».