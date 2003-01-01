В карельском Заонежье снимают реалити-шоу «Цивилизация»

Большая армия киношников приехала в Карелию, чтобы снять пока засекреченное реалити-шоу.

Информации пока немного. Известно, что снимает фильм платформа Premier. Сама она пока информацию не распространяет. Немного раскрыл тайны совхоз «Толвуйский», куда приехала команда из 60 человек — операторы, продюсеры, режиссеры, постановщики. Про актеров и участников пока ничего не известно. В совхозе и рассказали, что реалити-шоу называется «Цивилизация».

— Локация съемок была выбрана не случайно. Сегодня это одно из красивых мест деревни Толвуя — Калий ручей. К сожалению, мы не можем рассказать все тонкости съемок, пока не выйдет шоу в эфир, но интригу внесем, — сообщает паблик «Толвуйского». — Основная идея проекта — показать зрителю, как менялись условия ведения быта и совершенствовались технологии ведения сельского хозяйства.

Добавим, что съемки велись не только в Толвуе, но и в заонежской деревне Кондобережская, где расположена часовня святого Сампсона.

Как удалось выяснить нашему изданию, показ шоу состоится в конце октября на Premier. А премьера, по всей видимости, пройдет с 15 по 20 сентября 2025 года на горном курорте «Роза Хутор». Здесь состоится фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».