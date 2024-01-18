В Карельском жилнадзоре рассказали, что делать, если не убирают снег возле дома

Обращаться в управляющую компанию можно не только по поводу уборки снега, но и очистки крыш и козырьков подъездов от наледи.

Жителям Карелии напоминают о том, что ответственность за порядок на придомовой территории от снега и наледи лежит на управляющей компании и профильных организациях. Об этом рассказала заместитель начальника управления жилищного надзора и лицензионного контроля Олеся Рыбакова.

«Собственнику необходимо непосредственно обращаться в указанную управляющую организацию. Чтобы быстрее информация дошла до лица, которое должно выполнить эту работу, непосредственно нужно общаться с этим лицом. Если же решение затянулось, звоним в ЕДДС, звоним в управляющую организацию», – утверждает Олеся Рыбакова.

Также не стоит забывать и о том, что границы некоторых придомовых территорий бывают не определены и могут не принадлежать ни одной управляющей компании. Тогда, по словам специалиста, уборку должен обеспечить муниципалитет.

«Когда начинают смотреть, придомовая территория есть ли она вообще, то в каждом доме по-разному. Если границы придомовой территории определены, то есть размежевана территория, тогда управляющая организация в границах этой территории обязана очищать придомовую территорию от снега, наледи, осуществлять ее посыпку. Дальше это уже обязанность муниципалитета», – отмечает специалист.

Напомним, что сообщить о ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры можно по круглосуточному номеру Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска 051.