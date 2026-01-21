В Карельском зоопарке больше не будет выступлений львиц

В Карельском зоопарке отказались от дрессировки львиц.

Выступлений больше не будет, сообщили в паблике Зоопарка. Сотрудники учреждения в принципе против цирковых шоу, считают, что «дикие животные должны жить в условиях, максимально приближённых к естественным, без необходимости выступать для публики». Они пояснили, почему тем не менее львицы долгое время выступали.

Лили, Тена, Черри и Мила с детства жили в цирке, и для них люди, тренировки и аплодисменты были единственной известной реальностью. В зоопарк они попали в пандемию. Здесь их приютили, но львицы, как утверждают сотрудники, начали тосковать и проявлять признаки стресса.

— Мы приняли сложное решение. Ради их психологического благополучия и чтобы дать им чувство стабильности и нужности, были вложены немалые средства в строительство специального павильона, привлечены зоопсихолог, тренер и создана программа выступлений. Это была вынужденная мера адаптации, и мы видели, как львицы расцветали, получая внимание. Для них это была важная часть жизни, и когда кто-то из них не мог выйти на площадку по нездоровью, они очень переживали и беспокоились, — говорят в зоопарке.

Шоу было очень востребовано, однако сейчас здоровье питомиц не позволяет им больше выступать. Это констатировали врачи после тщательного обследования животных. Львицам уже 8-9 лет, уточнили «Столице на Онего» в зоопарке.

— Из-за возрастных изменений и имеющихся медицинских особенностей девочки больше не могут выступать. У наших львиц появились потребности в особом покое и щадящем режиме. Теперь они просто наши любимые девочки — каждая со своим характером и особенностями здоровья, — которые будут жить с нами в тишине и комфорте, наслаждаясь заслуженным покоем, — рассказали в зоопарке.

Всего в зоопарке помимо дресированных львиц 5 львов и львенок Симба, ему 1,5 годика.

