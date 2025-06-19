В зоопарке Карелии появился необычный зверек из Южной Америки

Экзотический грызун умеет громко рычать и скрежетать зубами.
В зоопарке в поселке Киркколахти Сортавальского района появился новый зверек – пака из Южной Америки. Об этом рассказали на странице Карельского Зоопарка.
В зоопарке пока только один представитель этого вида грызунов. О нем известно, что он отлично плавает и благодаря длинным усам хорошо ориентируется в темноте. В длину он может достигнуть целых 75 сантиметров.
Ест он только фрукты и корни растений. Несмотря на растительное питание, его вес в среднем доходит до 12 килограммов. Главная особенность – тонкая темная шкура с несколькими светлыми пятнами. Пака живет примерно 13 лет.
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